Урываев Федор Васильевич
Место рожденияКаргополь Архангельская область
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Урываев Василий
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Урываев Савва
Мать ребёнка: Урываева Гликерия Ивановна
Каргополь Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1768
Каргополь Архангельская область