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Урываев Федор Васильевич

Место рождения

Каргополь Архангельская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1706 г.р.

Дети

Около 1720 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Урываев Василий

Мать: не указана

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Урываев Савва

Мать ребёнка: Урываева Гликерия Ивановна

Каргополь Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урываева Гликерия Ивановна

Смерть
После 1768
Каргополь Архангельская область
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