Урываев Василий Савич
Место рожденияКаргополь Архангельская область
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Урываев Савва
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Урываев Константин Васильевич
Мать ребёнка: ?
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1790
Сын: Урываев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: ?
Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молюкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Каргополь Архангельская область
Смерть
1825