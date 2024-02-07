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Урываев Василий Савич

Место рождения

Каргополь Архангельская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Урываев Савва

Мать: Урываева Парасковья Ивановна

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Урываев Константин Васильевич

Мать ребёнка: ?

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Урываев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: ?

Каргополь Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молюкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Каргополь Архангельская область
Смерть
1825
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