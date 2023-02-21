Учаев Трофим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаев Трофим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Учаев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1907

Сын: Учаев Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Учаева Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
25.?.?

Дочь: Кононенко Клавдия Трофимовна

Мать ребёнка: Учаева Прасковья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Учаева Прасковья Афанасьевна

п.Ольга Приморский край
Смерть
07.?.?
Причина смерти: расстрелян за бандитизм
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