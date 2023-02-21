Учаев Трофим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.?.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Учаев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1907
Мать ребёнка: Учаева Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.?.?
Дочь: Кононенко Клавдия Трофимовна
Мать ребёнка: Учаева Прасковья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
п.Ольга Приморский край
Смерть
07.?.?
Причина смерти: расстрелян за бандитизм