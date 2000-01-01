Учаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Мать Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Мать Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Мать Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Мать Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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