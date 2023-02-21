Мать Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Учаев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Учаев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Учаев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Учаев Григорий

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