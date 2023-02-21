Учаева (Суворова) Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1907
Отец ребёнка: Учаев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
25.?.?
Дочь: Кононенко Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: Учаев Трофим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
п.Ольга Приморский край
Смерть
05.?.?