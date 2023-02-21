Учаева (Суворова) Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Суворова) Прасковья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1907

Сын: Учаев Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Учаев Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
25.?.?

Дочь: Кононенко Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: Учаев Трофим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Трофим Григорьевич

п.Ольга Приморский край
Смерть
05.?.?
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