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Викторов Максим Викторович

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Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Викторов Виктор Гаврилович

Мать: Викторова Мария Федоровна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Вилкова Анна Викторова

Мать ребёнка: Викторова Александра Ефимовна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Викторов Максим Максимович

Мать ребёнка: Викторова Александра Ефимовна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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