Викторов Максим Викторович
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Вилкова Анна Викторова
Мать ребёнка: Викторова Александра Ефимовна
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Викторов Максим Максимович
Мать ребёнка: Викторова Александра Ефимовна
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно