Вилкова Анна Викторова
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1913
Отец ребёнка: Вилков Иосиф Григорьевич
Бракосочетание
14.?.1913
Рождение ребёнка
24.05.1916
Дочь: Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Вилков Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Вилков Иосиф Григорьевич
Смерть
Неизвестно