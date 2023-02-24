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Вилкова Анна Викторова

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Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Викторов Максим Викторович

Мать: Викторова Александра Ефимовна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Вилков Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Вилков Иосиф Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1913

Муж: Вилков Иосиф Григорьевич

Рождение ребёнка
24.05.1916

Дочь: Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Вилков Иосиф Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вилков Леонид Иосифович

Отец ребёнка: Вилков Иосиф Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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