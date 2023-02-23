Викторова Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Вилкова Анна Викторова
Отец ребёнка: Викторов Максим Викторович
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Викторов Максим Максимович
Отец ребёнка: Викторов Максим Викторович
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область