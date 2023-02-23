Викторова Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова Александра Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Вилкова Анна Викторова

Отец ребёнка: Викторов Максим Викторович

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Викторов Максим Максимович

Отец ребёнка: Викторов Максим Викторович

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Максим Викторович

Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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