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Тарас Иовлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1861

Отец: Иов Евдокимов

Мать: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Параскева Тарасова

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елена Тарасова

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гликерия Тарасова

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Тарасова

Мать ребёнка: Дарья Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Макарова

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
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