Тарас Иовлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1861
Отец: Иов Евдокимов
Мать: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Параскева Тарасова
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елена Тарасова
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гликерия Тарасова
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Тарасова
Мать ребёнка: Дарья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Макарова
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно