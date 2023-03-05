Дарья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Параскева Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Иовлев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елена Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Иовлев

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гликерия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Иовлев

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Иовлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Иовлев

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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