Дарья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Параскева Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Иовлев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елена Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Иовлев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гликерия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Иовлев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Иовлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Иовлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно