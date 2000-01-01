Курочкин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Курочкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1860