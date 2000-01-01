Курочкин Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Курочкин Алексей Григорьевич

Мать: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Курочкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1860
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