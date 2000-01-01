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Курочкин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Курочкин Григорий Алексеевич

Мать: Курочкина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Курочкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Курочкин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Курочкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.11.1886

Сын: Курочкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1895
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