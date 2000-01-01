Курочкин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Курочкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Курочкин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Курочкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.11.1886
Сын: Курочкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Лариса Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1895