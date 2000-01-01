Курочкина (Воскресенская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Курочкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1862