Курочкина (Воскресенская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Воскресенская) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Курочкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1862
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