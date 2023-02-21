Курочкина (N) Лариса Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (N) Лариса Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Курочкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Курочкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Курочкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1886

Сын: Курочкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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