Курочкина (N) Лариса Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Курочкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Курочкин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Курочкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1886
Сын: Курочкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно