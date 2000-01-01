Курочкин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Курочкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Курочкин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Куровчкин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Зубарева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1866