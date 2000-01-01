Курочкин Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Алексей Григорьевич

Курочкин Алексей Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Курочкин Григорий Тихонович

Мать: Курочкина Мария Марковна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Курочкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Курочкин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Куровчкин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Зубарева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close