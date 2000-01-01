Шихов Анцефер Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Шихов Иван Киприянов
Мать: Шихова Емельяна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Анцыферева
Мать ребёнка: Шихова Феврония Максимова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Устина Анцыферева
Мать ребёнка: Шихова Феврония Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763