Шихов Анцефер Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Анцефер Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Шихов Иван Киприянов

Мать: Шихова Емельяна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Анцыферева

Мать ребёнка: Шихова Феврония Максимова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Устина Анцыферева

Мать ребёнка: Шихова Феврония Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феврония Максимова

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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