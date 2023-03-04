Шихова Феврония Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Шихова) Анна Анцыферева
Отец ребёнка: Шихов Анцефер Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Шихова) Устина Анцыферева
Отец ребёнка: Шихов Анцефер Иванович
Смерть
После 1756