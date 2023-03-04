Шихова Феврония Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Феврония Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Анцефер Иванович

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Шихова) Анна Анцыферева

Отец ребёнка: Шихов Анцефер Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Шихова) Устина Анцыферева

Отец ребёнка: Шихов Анцефер Иванович

Смерть
После 1756

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