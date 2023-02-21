Шихов Иван Киприянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1752
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Шихов Обший Репные
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Шихова Емельяна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шихов Аким Иванович
Мать ребёнка: Шихова Емельяна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Шихов Яков Иванович
Мать ребёнка: Шихова Емельяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Емельяна
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1752