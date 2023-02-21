Шихов Иван Киприянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Иван Киприянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Шихов Обший Репные

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Шихов Анцефер Иванович

Мать ребёнка: Шихова Емельяна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шихов Аким Иванович

Мать ребёнка: Шихова Емельяна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Шихов Яков Иванович

Мать ребёнка: Шихова Емельяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Емельяна

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1752
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