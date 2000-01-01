Шихова (Кокорина) Емельяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кокорина) Емельяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Шихов Анцефер Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Киприянов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шихов Аким Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Киприянов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Шихов Яков Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Киприянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Киприянов

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
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