Равич-Щербо Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения02.08.1875 ст.
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1875 ст.
Работа или профессия
С 1895 по 02.03.1908 ст.
Дерново, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
сиделец (продавец) казенной винной лавки № 923 в селе Дернове Вяземского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.
Сын: Липецкий Валентин Федорович
Мать ребёнка: Кузьмина Неонила Кузьминична
Осинки, Каменецкая волость, Бельский уезд
Работа или профессия
С 1918 по 1925
член правления сельскохозяйственной кооперации
Работа или профессия
С 1922 по 1929
церковный староста Казанской церкви
Арест
05.03.1930
постановление уполномоченного Вяземского Окружного отдела ОГПУ
Осуждение
26.03.1930
постановление тройки ПП ОГПУ по Западной области (протокол № 19) о признании виновным по пунктам 10 и 11 статьи 58 УК РСФРС (редакции 1926 года) и заключении в концлагерь сроком на 10 лет
Концлагерь
26.03.1930
предложение к начальнику исправительного дома от начальника Вяземского Окружного отдела ГПУ направить в концлагерь ОГПУ г. Хабаровска
Смерть
После 1930
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Реабилитация осужденного
14.04.1960
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Постановление Президиума Смоленского областного суда