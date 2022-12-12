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Равич-Щербо Николай Иванович

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Место рождения

Бакакина, Каменецкая волость, Бельский уезд

Дата рождения

02.08.1875 ст.

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1875 ст.

Отец: Равич-Щербо Иван Павлович

Мать: Равич-Щербо Елизавета Яковлевна

Бакакина, Каменецкая волость, Бельский уезд
Работа или профессия
С 1895 по 02.03.1908 ст.
Дерново, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
сиделец (продавец) казенной винной лавки № 923 в селе Дернове Вяземского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.

Сын: Липецкий Валентин Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Неонила Кузьминична

Осинки, Каменецкая волость, Бельский уезд
Работа или профессия
С 1918 по 1925
Каменец, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
член правления сельскохозяйственной кооперации
Работа или профессия
С 1922 по 1929
Каменец, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
церковный староста Казанской церкви
Арест
05.03.1930
Бакакина, Каменецкая волость, Бельский уезд
постановление уполномоченного Вяземского Окружного отдела ОГПУ
Осуждение
26.03.1930
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
постановление тройки ПП ОГПУ по Западной области (протокол № 19) о признании виновным по пунктам 10 и 11 статьи 58 УК РСФРС (редакции 1926 года) и заключении в концлагерь сроком на 10 лет
Концлагерь
26.03.1930
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
предложение к начальнику исправительного дома от начальника Вяземского Окружного отдела ГПУ направить в концлагерь ОГПУ г. Хабаровска
Смерть
После 1930
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Реабилитация осужденного
14.04.1960
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Постановление Президиума Смоленского областного суда
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