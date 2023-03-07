Равич-Щербо Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1837 и 1840
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1867
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Равич-Щербо Павел Иванович
Мать ребёнка: Равич-Щербо Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1870 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Равич-Щербо Елизавета Яковлевна
Восприемники: села Каменца священник Иаков Иоаннов [сын] Медведков и того ж села безземельная крестьянка вдова Ефросиния Федорова [дочь]
Рождение ребёнка
02.08.1875 ст.
Сын: Равич-Щербо Николай Иванович
Мать ребёнка: Равич-Щербо Елизавета Яковлевна
Смерть
После 1930