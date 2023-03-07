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Равич-Щербо Иван Павлович

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Место рождения

Щербино, Ново-Тухинская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

Между 1837 и 1840

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербино, Ново-Тухинская волость, Оршанский уезд
Бракосочетание
До 1867

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Равич-Щербо Павел Иванович

Мать ребёнка: Равич-Щербо Елизавета Яковлевна

Каменец, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1870 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Равич-Щербо Елизавета Яковлевна

Каменец, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Восприемники: села Каменца священник Иаков Иоаннов [сын] Медведков и того ж села безземельная крестьянка вдова Ефросиния Федорова [дочь]
Рождение ребёнка
02.08.1875 ст.

Сын: Равич-Щербо Николай Иванович

Мать ребёнка: Равич-Щербо Елизавета Яковлевна

Бакакина, Каменецкая волость, Бельский уезд
Смерть
После 1930
Бакакина, Каменецкая волость, Бельский уезд
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