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Тихон Филипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

15.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Филипп

Мать: ?

Бракосочетание
11.11.1854

Жена: Анна Тимофеева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Новикова Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Григорий Тихонов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1862

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Мартинова

Смерть
15.02.1868
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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