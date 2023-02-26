Тихон Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти15.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1854
Жена: Анна Тимофеева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Новикова Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1859
Сын: Григорий Тихонов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1862
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Мартинова
Смерть
15.02.1868
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды