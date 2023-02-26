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Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Тимофей

Мать: ?

Бракосочетание
11.11.1854

Муж: Тихон Филипов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Новикова Дарья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Филипов

д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Григорий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Филипов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1862

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Филипов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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