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Новикова Дарья Тихонова

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Тихон Филипов

Мать: Анна Тимофеева

д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
18.?.1876

Муж: Крючков Савва Афанасьев

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.08.1877

Сын: Новиков Иоанн (?) Саввин

Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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