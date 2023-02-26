Новикова Дарья Тихонова
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Тихон Филипов
Мать: Анна Тимофеева
д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
18.?.1876
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.08.1877
Отец ребёнка: Крючков Савва Афанасьев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно