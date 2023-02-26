Никита Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Филиппов

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1783 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: Филипп

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1864
д.Спас
отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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