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Никита Филиппов
Никита Филиппов
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Древо
Место рождения
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения
До 1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Филипп
До 1783 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец:
Филипп
Мать:
?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1864
д.Спас
отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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