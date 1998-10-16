Капитонова (Зубарева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова (Зубарева) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.06.1914 ст.

Дата смерти

16.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914 ст.

Отец: Зубарев Григорий Васильевич

Мать: Зубарева Вера Никифоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1939

Дочь: Зелюкова Жаннета Петровна

Отец ребёнка: Капитонов Петр Алексеевич

Севастополь, Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Свидетельство о рождении А №0391883, выдано Севастопольским ЗАГС 27.07.1939 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекайкин Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
16.10.1998
Причина смерти: Рак ободочной кишки | Свидетельство о смерти II-ЕР №291879 от 17.10.1998 года. Выдано Советским ЗАГС г. Самары.
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