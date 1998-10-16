Капитонова (Зубарева) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1914 ст.
Дата смерти16.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1939
Дочь: Зелюкова Жаннета Петровна
Отец ребёнка: Капитонов Петр Алексеевич
Севастополь, Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Свидетельство о рождении А №0391883, выдано Севастопольским ЗАГС 27.07.1939 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
16.10.1998
Причина смерти: Рак ободочной кишки | Свидетельство о смерти II-ЕР №291879 от 17.10.1998 года. Выдано Советским ЗАГС г. Самары.