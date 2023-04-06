Зубарев Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1887 ст.
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1887 ст.
Крещение
27.09.1887 ст.
Крестные: дядя – крестьянин села Черноречье Иван Афанасьевич Зубарев и солдатская жена, самарская мещанка Евдокия Тимофеевна Рубцева. Архив: ГАСО ф. 32, оп. 32, д. 263, л. 630 (633/882)
Бракосочетание
27.01.1906 ст.
В селе Черноречье, Знаменско-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.
Сын: Зубарев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.
Сын: Зубарев Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
05.07.1909 ст.
Дочь: Солодовникова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
28.01.1913 ст.
Дочь: Букина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.
Дочь: Капитонова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1932