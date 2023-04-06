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Зубарев Григорий Васильевич

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.09.1887 ст.

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Жена

Около 1887 г.р.
1888 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1887 ст.

Отец: Зубарев Василий Афанасьевич

Мать: Зубарева Евдокия (Авдотья) Фомина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.09.1887 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крестные: дядя – крестьянин села Черноречье Иван Афанасьевич Зубарев и солдатская жена, самарская мещанка Евдокия Тимофеевна Рубцева. Архив: ГАСО ф. 32, оп. 32, д. 263, л. 630 (633/882)
Бракосочетание
27.01.1906 ст.

Жена: Зубарева Вера Никифоровна

В селе Черноречье, Знаменско-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.

Сын: Зубарев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.

Сын: Зубарев Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1909 ст.

Дочь: Солодовникова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.

Сын: Зубарев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1913 ст.

Дочь: Букина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.

Дочь: Капитонова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Зубарева Вера Никифоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Анна Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1932
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
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