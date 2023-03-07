Рекайкин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекайкин Павел Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

11.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Екатерина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
11.10.1972
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак левого легкого | Свидетельство о смерти II-ШД №264878 от 13.10.1972 года. Выдано бюро ЗАГС Кировского районного совета гор. Куйбышева
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