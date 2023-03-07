Рекайкин Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти11.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1972
Причина смерти: Рак левого легкого | Свидетельство о смерти II-ШД №264878 от 13.10.1972 года. Выдано бюро ЗАГС Кировского районного совета гор. Куйбышева