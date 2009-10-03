Саечников Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1903
Дата смерти24.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1903
Отец: Саечников Павел Иванович
Мать: Саечникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Саечников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Саечникова Алевтина Григорьевна
Развод
Неизвестно
Жена: Саечникова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саечникова Алевтина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саечникова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саечников Николай
Мать ребёнка: Саечникова Анастасия
Смерть
24.06.1961
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое