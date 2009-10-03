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Саечников Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1903

Дата смерти

24.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1903

Отец: Саечников Павел Иванович

Мать: Саечникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Саечников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Саечникова Алевтина Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Саечникова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саечникова Алевтина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саечникова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саечникова Алевтина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саечников Николай

Мать ребёнка: Саечникова Анастасия

Смерть
24.06.1961
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое
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