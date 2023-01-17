Саечникова (Савинова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти09.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Савинов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Припорова Софья Павловна
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1903
Сын: Саечников Михаил Павлович
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1907
Сын: Саечников Григорий Павлович
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1913
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович
Смерть
09.07.1949
Похороны
Неизвестно