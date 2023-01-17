Саечникова (Савинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова (Савинова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

09.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Савинов Иван Абрамович

Мать: Савинова Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Припорова Софья Павловна

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Саечников Михаил Павлович

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1907

Сын: Саечников Григорий Павлович

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1913

Сын: Саечников Павел Павлович

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Саечников Павел Иванович

Смерть
09.07.1949
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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