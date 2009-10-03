Саечникова (Запевалова) Алевтина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова (Запевалова) Алевтина Григорьевна

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Место рождения

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область

Дата рождения

Около 21.07.1917

Дата смерти

03.10.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.07.1917

Отец: Запевалов Григорий Петрович

Мать: Запевалова Ирина Александровна

Малиновка, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саечников Михаил Павлович

Смерть
03.10.2009
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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