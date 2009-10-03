Саечникова (Запевалова) Алевтина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.07.1917
Дата смерти03.10.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.07.1917
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саечников Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саечников Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2009
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область