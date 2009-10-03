Запевалова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапевалова Ирина Александровна

Запевалова Ирина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

16.12.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.07.1917

Дочь: Саечникова Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Запевалов Григорий Петрович

д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
Около 09.04.1928

Дочь: Байдакова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Запевалов Григорий Петрович

Смерть
16.12.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close