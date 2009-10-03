Запевалова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти16.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.07.1917
Дочь: Саечникова Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Запевалов Григорий Петрович
д.Малиновка, Семеновского р-на, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
Около 09.04.1928
Дочь: Байдакова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Запевалов Григорий Петрович
Смерть
16.12.1971