Васильченко Илья Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Васильченко Гавриил Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.06.1835
Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.04.1838
Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.08.1840
Сын: Васильченко Александр Ильич
Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно