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Васильченко Илья Гаврилович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Васильченко Гавриил Лукьянович

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1835

Сын: Васильченко Елисей Ильич

Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1838

Сын: Васильченко Федор Ильич

Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1840

Сын: Васильченко Александр Ильич

Мать ребёнка: Васильченко Агафья Игнатьевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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