Васильченко Агафья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Агафья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Илья Гаврилович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1835

Сын: Васильченко Елисей Ильич

Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1838

Сын: Васильченко Федор Ильич

Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1840

Сын: Васильченко Александр Ильич

Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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