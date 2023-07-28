Васильченко Агафья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васильченко (Васильченко) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович
Рождение ребёнка
12.06.1835
Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович
Рождение ребёнка
20.04.1838
Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович
Рождение ребёнка
21.08.1840
Сын: Васильченко Александр Ильич
Отец ребёнка: Васильченко Илья Гаврилович
Смерть
Неизвестно