Васильченко Гавриил Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Гавриил Лукьянович

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Рыльский уезд, слобода Бобрик

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Васильченко Лукьян Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Васильченко Илья Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Васильченко Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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