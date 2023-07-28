Васильченко Гавриил Лукьянович
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Рыльский уезд, слобода Бобрик
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Васильченко Лукьян Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Васильченко Илья Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Васильченко Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно