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Карпов Григорий Алексеевич

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

26.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1859

Отец: Карпов Алексей Михайлович

Мать: Карпова Евдокия Григорьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова (Самсонова) София Михайловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Карпов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Карпова (Самсонова) София Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1886

Дочь: (Карпова) Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Карпова (Самсонова) София Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.08.1887

Сын: Карпов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Карпова (Самсонова) София Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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