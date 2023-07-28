Карпов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Карпов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Карпова (Самсонова) София Михайловна
Рождение ребёнка
24.02.1886
Дочь: (Карпова) Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Карпова (Самсонова) София Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1887
Сын: Карпов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Карпова (Самсонова) София Михайловна
Смерть
Неизвестно