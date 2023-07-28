Карпова (Самсонова) София Михайловна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Карпов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Карпов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.02.1886
Дочь: (Карпова) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Карпов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.08.1887
Сын: Карпов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Карпов Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно