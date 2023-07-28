Карпова (Самсонова) София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Самсонова) София Михайловна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Карпов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Карпов Григорий Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.02.1886

Дочь: (Карпова) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Карпов Григорий Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.08.1887

Сын: Карпов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Карпов Григорий Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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