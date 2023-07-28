Карпова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Карпова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Карпова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.01.1859

Сын: Карпов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Карпова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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