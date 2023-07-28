Карпова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Карпова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Карпова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1859
Сын: Карпов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Карпова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно