Гладышева Анастасия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Анастасия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гладышев Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1833

Сын: Гладышев Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1837

Дочь: Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Гладышев Матвей Фёдоров

Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1844

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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