Гладышева Анастасия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гладышев Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
08.11.1833
Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
03.03.1837
Дочь: Дария Фёдорова
Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
05.08.1839
Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
21.07.1844
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Гладышев Фёдор Стефанов
Смерть
Неизвестно