Гладышев Фёдор Стефанов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гладышев ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гладышев Константин Фёдоров
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
08.11.1833
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
03.03.1837
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
05.08.1839
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
21.07.1844
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова
Смерть
1853