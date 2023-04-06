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Гладышев Фёдор Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гладышев ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гладышев Константин Фёдоров

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1833

Сын: Гладышев Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1837

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Гладышев Матвей Фёдоров

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1844

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Гладышева Анастасия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1853
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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