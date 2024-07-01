Толкач Илья Назарович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Товкач Марцеля Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Толкач) Агафия Ильинична
Мать ребёнка: Товкач Марцеля Федоровна
Рождение ребёнка
20.02.1844
Сын: Толкач Тимофей Ильич
Мать ребёнка: Товкач Марцеля Федоровна
1844. № 4. Февраля 20. (рожден)/ Февраля 23. (крещен)/ Тимофей/ Селения Лапич крестьян Ильии Назарова и Марцели Хведаровай Таукачов законнорожденный сын православнаго исповедания. Восприемники: Села Л... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1852
Сын: Товкач Петр Ильич
Мать ребёнка: Товкач Марцеля Федоровна
1852. № 6. Февраля 21/ 22/ Петр | Села Лапич крестьян Ильии Назарова и Марцели Хведаровай Таукачов законнорожденный сын православнаго исповедания. Восприемники: Села Лапич крестьяне Jаким Арциомов Пуц... Показать все
Смерть
Неизвестно