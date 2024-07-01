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Толкач Илья Назарович

Место рождения

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Толкач Назар Прокопьевич

Мать: Каноник Катерина Степановна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товкач Марцеля Федоровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Толкач) Агафия Ильинична

Мать ребёнка: Товкач Марцеля Федоровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.02.1844

Сын: Толкач Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Товкач Марцеля Федоровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
1844. № 4. Февраля 20. (рожден)/ Февраля 23. (крещен)/ Тимофей/ Селения Лапич крестьян Ильии Назарова и Марцели Хведаровай Таукачов законнорожденный сын православнаго исповедания. Восприемники: Села Л... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1852

Сын: Товкач Петр Ильич

Мать ребёнка: Товкач Марцеля Федоровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
1852. № 6. Февраля 21/ 22/ Петр | Села Лапич крестьян Ильии Назарова и Марцели Хведаровай Таукачов законнорожденный сын православнаго исповедания. Восприемники: Села Лапич крестьяне Jаким Арциомов Пуц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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