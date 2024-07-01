Толкач Назар Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Каноник Катерина Степановна
Смерть
1818
НИАБ (Минск). Ф. 333, оп. 9, ед. хр. 995 лл. 1562об-1563л
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Каноник Катерина Степановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Каноник Катерина Степановна