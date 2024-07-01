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Толкач Назар Прокопьевич

Место рождения

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Товкач Прокофий Атрохович

Мать: Товкач Агриппина Федоровна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каноник Катерина Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Толкач Илья Назарович

Мать ребёнка: Каноник Катерина Степановна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
1818
Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 333, оп. 9, ед. хр. 995 лл. 1562об-1563л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Толкач Янко Назарович

Мать ребёнка: Каноник Катерина Степановна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Товкач Емельян Назарович

Мать ребёнка: Каноник Катерина Степановна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область

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