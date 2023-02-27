(Неваленная) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Неваленная) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Неваленой Андрей

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1792

Сын: Семененков Афанасий

Отец ребёнка: Семененков Григорий

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Семененков Григорий

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семененков Григорий

Смерть
Неизвестно
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