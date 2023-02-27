(Неваленная) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Неваленой Андрей
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семененков Афанасий
Отец ребёнка: Семененков Григорий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Семененков Григорий
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семененков Григорий
Смерть
Неизвестно