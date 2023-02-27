(Неваленая) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Неваленая) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Неваленой Андрей

Рождение ребёнка
1777

Сын: Неваленой Иван

Отец ребёнка: Неваленой Андрей

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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