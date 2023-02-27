(Неваленая) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Неваленой Андрей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Неваленой Иван
Отец ребёнка: Неваленой Андрей
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно