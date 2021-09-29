Куклева (Панова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклева (Панова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Новореченский, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.09.1938

Дата смерти

29.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1938

Отец: Панов Иван Матвеевич

Мать: Панова Татьяна Алексеевна

Новореченский, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.03.1963

Сын: Куклев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Куклев Василий

Рождение ребёнка
07.07.1967

Сын: Куклев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Куклев Василий

Новореченский, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Куклев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклев Василий

Смерть
29.09.2021
Новореченский, Питерский муниципальный район, Саратовская область
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