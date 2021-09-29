Куклева (Панова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1938
Дата смерти29.09.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1938
Отец: Панов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
23.03.1963
Отец ребёнка: Куклев Василий
Рождение ребёнка
07.07.1967
Отец ребёнка: Куклев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Куклев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куклев Василий
Смерть
29.09.2021