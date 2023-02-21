Куклев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуклев Василий

Куклев Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1963

Сын: Куклев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Куклева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1967

Сын: Куклев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Куклева Валентина Ивановна

Новореченский, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклева Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Куклева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close