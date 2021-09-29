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Куклев Юрий Васильевич
Куклев Юрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.1963
Пол
Мужской
Отец
Куклев Василий
Мать
Куклева (Панова) Валентина Ивановна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1963
Отец:
Куклев Василий
Мать:
Куклева Валентина Ивановна
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