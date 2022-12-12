Панова (Щепкина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1938
Дочь: Куклева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич
Новореченский, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1954
Дочь: Арабова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно