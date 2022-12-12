Панова (Щепкина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Щепкина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1938

Дочь: Куклева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич

Новореченский, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1954

Дочь: Арабова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Панов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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