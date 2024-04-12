Щепкина (Щепкина) Наталья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Матвей
Бракосочетание
1913
есть запись в метрической книге церкви
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1922
Дочь: Таран Анна Максимовна
Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович
поселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)
нет информации Нижний, Средний или Верхний Баскунчак
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Райченко Феодосия
Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепкин Максимович
Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбульская Максимовна
Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
неграмотная. Муж Максим научил расписываться.
Смерть
1945
Палласовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
попила холодного молока и простыла, видимо пневмония.