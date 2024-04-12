Щепкина (Щепкина) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепкина (Щепкина) Наталья Матвеевна

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Место рождения

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Матвей

Мать: не указана

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1913

Муж: Щепкин Максим Иванович

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
есть запись в метрической книге церкви
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.11.1922

Дочь: Таран Анна Максимовна

Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович

поселок Баскунчак (сейчас Волгоградская обл.)
нет информации Нижний, Средний или Верхний Баскунчак
Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Райченко Феодосия

Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепкин Максимович

Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбульская Максимовна

Отец ребёнка: Щепкин Максим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
неграмотная. Муж Максим научил расписываться.
Смерть
1945
Палласовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
попила холодного молока и простыла, видимо пневмония.
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